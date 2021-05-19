В июне временно меняется расписание движения поезда «Янтарь

С 14 июня по 29 июля поезд № 30 сообщением Калининград – Москва по определенным числам будет прибывать в столицу на 30 минут позже, чем в действующем графике. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

В частности, в 9:23 на Белорусский вокзал поезд будет прибывать в периоды с 21 по 24 июня, с 28 по 30 июня, с 12 по15 июля и с 26 по 29 июля.

Кроме этого, с 14 по 18 июня, с 21 по 24 июня и с 28 по 30 июня почти на полчаса изменяется и время отправления поезда № 29, следующего из Москвы в Калининград. В эти даты поезд будет отправляться с Белорусского вокзала в 19:24, а прибывать в Калининград на следующие сутки согласно действующему расписанию – в 14:46.