Молодой калининградец угнал велосипед стоимостью в 100 тысяч рублей

В руках калининградской полиции наконец-то оказался серийный похититель велосипедов.

Горожанин 18 лет от роду погорел на краже дорогостоящего байка из подъезда дома по улице Колоскова. Женский велик «Kross Lea 7.0» оснащен дисковыми гидравлическими тормозами, комфортным седлом, переключателем скоростей, рельефными покрышками алюминиевой рамой и прочими полезными наворотами. Стоимость этого чуда техники – порядка 100 тысяч рублей. Но даже противоугонным тросиком оно не было защищено.

Вычислить подозреваемого сотрудникам угрозыска ОМВД России по Центральному району помогли видеокамеры уличного наблюдения, зафиксировавшие катившего на чужом велосипеде похитителя. Уже непосредственно в процессе работы с задержанным выяснилось, что на счету юного уголовника (парень ранее был судим за кражу, но реального срока сумел избежать) значится еще несколько угнанных велосипедов. Так, машину марки «Colnago» он выкатил из подъезда дома по улице Леонова, на «Stels» уехал с парковки на Кирова, а в доме по улице Броненосной разжился сразу двумя велобайками модели «Kross Trans». И все меньше чем за три месяца. Впрочем, еще не факт, что этим список исчерпывается, сейчас задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. А вообще, как сообщили в полиции, на подобных кражах парнишка специализируется с 16 лет, успев в этом деле изрядно поднатореть.

Остается лишь удивляться беспечности велосипедистов, определяющих своих «железных коней» на постой в подъездах. Ведь как показывает практика, проникнуть туда для злоумышленника особого труда не составляет. А тот факт, что видеокамеры наблюдения имеются еще далеко не в каждом подъезде, даже обеспечивает вору комфортные условия: он может действовать обстоятельно, не опасаясь свидетелей. Противоугонный трос против опытного и хорошо оснащенного похитителя не поможет – это устройство запросто будет перерезано кусачками. Так что, полицейские настоятельно велосипедистам рекомендуют подыскать более надежное место для хранения транспортных средств.