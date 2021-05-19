В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 19 мая нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 19 мая, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. А. Невского 176-188, 193, ул. Краснокаменная 15 а, б, в, г, д, е, 13а, ул. Каменная 12а, 14-26, 11-17, ул. Разина 35-47, 34-36, ул. К Маркса 49, 57-63, 67-71, 65 (шк.№4), 98-100, ул. Каштановая аллея 56-62.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Курильская 30 б, ул. Лужская 23-23а, 27 (шк. № 53) 38-40а, 42-44а, 46-52;

До 22 часов воды не будет на ул. Артиллерийская 74, 76, ул. Верхние поля 1-11, 2-2а, 12 частный д/с, 12а, ул. Закатная 17, ул. Ключевая 42-42а, ул. Нижние поля 1-1б, 3а, 5-5б, 9-13, 8-12, ул. Пирогова 15, ул. Пехотная 2а.