На время чемпионата по триатлону перекроют движение по Приморскому кольцу

. Фото: Александр Подгорчук

Перекрытие движения намечено на 17 июля, когда состоится фестиваль циклических видов спорта «Ironstar Kaliningrad 2021». Как сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»,

Приморское кольцо закроют с 06:00 до 15:00 на участке с 19 по 37 километр (в направлении Светлогорска). Кроме того, в период с 06:00 до 16:00 будет перекрыто движение на подъезде к Зеленоградску.

- Подчеркнем, что движение будет перекрыто только по направлению из Калининграда в Светлогорск (прямой ход от аэропорта Храброво до Куликово) и в направлении Зеленоградска, - уточняют в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад». - Движение со стороны Светлогорска и Зеленоградска в направлении Калининграда будет осуществляться без ограничений.