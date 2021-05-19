В Калининграде пенсионер на «Форде» спровоцировал ДТП с пострадавшим

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 18 мая, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице 1-я Большая Окружная 74-летний водитель «Форда» при выезде с прилегающей территории создал аварийную ситуацию. Уходя от столкновения, 31-летний водитель «Пежо» изменил направление движения и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.

В Гурьевском районе на автодороге Калининград - Мамоново 57-летний водитель «Рено» на закруглении дроги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.