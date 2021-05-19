У водителя «Мерседеса» изъяли револьвер, наручники, кастет и меч-катану

Револьвер, наручники и кастет были у водителя под рукой. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 19 мая, на улице Октябрьской в Калининграде сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Мерседес» с лежавшей под лобовым стеклом нашивкой «Полиция», которую обычно сотрудники органов внутренних дел вообще-то носят на своей униформе. Тут же выяснилось, что 19-летний водитель никакого отношения к правоохранительным структурам не имеет, а пресловутую нашивку положил на видное место «для красоты».

Но куда больший интерес у блюстителей дорожного порядка вызвали предметы, находившиеся в салоне транспортного средства. На переднем сиденье лежали револьвер (как поспешил заверить автолюбитель, газовый), наручники (это спецсредство парень якобы купил в магазине) и кастет («подарили»). Арсенал дополнял японский меч-катана – по словам водителя, сувенирный, также приобретенный в одной из торговых точек.

Все оружие было направлено на экспертизу, результаты которой, по идее, должны очень интересовать обладателя арсенала - ведь от них зависит, будет ли возбуждено уголовное дело или нет. Впрочем, крупные неприятности молодой человек на свою карму уже заработал, поскольку не смог предоставить разрешительных документов на пистолет. По данному факту проводится проверка.