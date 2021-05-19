Оштрафован еще один водитель, усадивший маленького сына за руль

Сотрудниками калининградской Госавтоинспекции привлечен к ответственности уже второй за месяц автолюбитель, решивший приобщить к управлению транспортным средством малолетнего ребенка.

Видео, на котором малыш запечатлен за рулем «Шкоды-Октавиа», как установили правоохранители, было снято на шоссе вблизи поселка Талпаки. Вскоре инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы разыскали и находившегося в машине взрослого. Им оказался 40-летний мужчина, который сознался, что действительно в ходе поездки посадил к себе на колени 7-летнего сына.

- Все осознал, больше такого не повторится, - пообещал отец, оштрафованный за нарушение требований Правил дорожного движения к перевозке детей на 3 тысячи рублей.

Напомним, до этого аналогичное административное наказание понес родитель 5-летнего ребенка, запечатленного в «Мерседесе».

Полиция еще раз напоминает всем автомобилистам о том, что законом не допускается перевозка несовершеннолетних, тем более маленьких детей, за рулем транспортного средства. И уж конечно, запрещена передача управления машиной детям.