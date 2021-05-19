25 пенсионеров, 3 студента: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 52 случая ОРВИ, 3 случая пневмонии.

Среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- сотрудник учреждения образования;

- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;

- работник предприятия ЖКХ;

- работник транспортного предприятия;

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школы г. Правдинска;

- 3 студента (БФУ, РАНХиГС);

- 14 неработающих.