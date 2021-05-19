25 пенсионеров, 3 студента: кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 52 случая ОРВИ, 3 случая пневмонии.
Среди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- сотрудник учреждения образования;
- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;
- работник предприятия ЖКХ;
- работник транспортного предприятия;
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся школы г. Правдинска;
- 3 студента (БФУ, РАНХиГС);
- 14 неработающих.