Число кибератак на субъекты критической информационной инфраструктуры РФ выросло

Результаты исследования представили во вторник, 18 мая, на пресс-конференции Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компании «Ростелеком-Солар». Под подсчетам экспертов, число кибератак на субъекты критической информационной инфраструктуры РФ в сравнении с 2019 годом выросло более чем на 40%.

Одним из последних примеров стала серия атак на органы государственного управления со стороны высококвалифицированной группировки хакеров. Злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными на протяжении трех лет. В 2020 году группировка попыталась развить атаку на клиента центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар». Расследование этого инцидента и стало отправной точкой для выявления всей цепочки атак.

- Мы как эксперты впервые столкнулись с таким уровнем угроз, - рассказал вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. - Если говорить образно, наши специалисты по безопасности готовились к боксерскому поединку, а выйдя на ринг, увидели перед собой танк. Это принципиально иной уровень угрозы. В результате нашего расследования были идентифицированы и разложены все методики организации атаки, способы проникновения и развития группировки, собраны образцы, включая исходные коды. В конечном счете удалось повысить уровень защищенности систем государственного управления.

- Для реализации атаки злоумышленники написали более 120 уникальных образцов вредоносного ПО из более чем 13 различных вредоносных семейств, все - не выявляемые антивирусом, - отметил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков. - Главная опасность проправительственных кибергруппировок в том, что, обладая мощными техническими и материальными ресурсами, они способны довольно долго скрывать свое присутствие в инфраструктуре, обходя средства защиты и мониторинга и реализуя шпионаж в интересах другого государства. Без выстроенной системы контроля привилегированных пользователей и систем удаленного доступа такие атаки могут развиваться годами - совершенно незаметно для организации-жертвы.

Напомним, «Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, в мае 2018 года. Таким образом, лидирующие технологии Solar Security были объединены с уникальной инфраструктурой и широкой региональной сетью «Ростелекома».