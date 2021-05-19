Калининградец дважды пытался застрелить оппонента в ссоре

Разрешение на оружие у обладателя пистолета отсутствовало. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего горожанина, который пытался застрелить посетителя бара на улице Батальной.

Дело было в начале мая, один из участников разразившейся ссоры был точно пьян, другой, возможно, тоже не кристально трезв. Когда словесный запас у 38-летнего калининградца иссяк, он вытащил пистолет, приставил его к груди оппонента и нажал спуск. Грянул выстрел, но противник оказался довольно ловким, успев отвести ствол в сторону. Тогда стрелок, во что бы то ни стало решивший довести дело до конца, вновь навел свое оружие на цель, потянул за спусковой крючок – и пистолет заклинило! Невооруженному поединщику в этот вечер бешено везло.

Третьей попытки не последовало, потому что на месте событий появились вызванные персоналом заведения бойцы ЧОП «Балтийские медведи», которые скрутили стрелявшего, впоследствии передав его с рук на руки прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции.

- Уголовное дело возбуждено по признакам части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - уточнила начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Также выяснилось, что разрешение на оружие (пистолет оказался травматическим) у гражданина отсутствует.