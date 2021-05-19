Короткое замыкание в зарядном устройстве могло стать причиной пожара, в котором погиб 11-летний мальчик

Вероятная причина смерти ребенка - отравление угарным газом. Фото: УСКР по Калининградской области

Стали известны подробности гибели 11-летнего мальчика в квартире дома по улице генерала Толстикова в Калининграде. Трагедия произошла сегодня, 19 мая.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, возгорание произошло на 9-м этаже 12-этажного здания. Жительница соседней квартиры заметила дым и позвонила в экстренные службы. Увы, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, ребенка спасти не удалось - вероятнее всего, его смерть наступила в результате отравления угарным газом.

- По данному факту следственным отделом по Московскому району организовано проведение доследственной проверки, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Произведен осмотр места происшествия, установлен очаг возгорания – он находился в комнате, где мальчик проживал со старшим братом.

Родители мальчика в этот момент находились на работе, его брат – в школе. Вероятнее всего, причиной пожара стала закоротивший адаптер зарядного устройства. Но последнее слово здесь скажет пожаро-техническая судебная экспертиза.

Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.