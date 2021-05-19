Делом о мошенничестве с квартирой 82-летней калининградки заинтересовался глава СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, повлекшем лишение пожилой жительницы Калининградской области права на квартиру.

Напомним, по версии следствия, в августе-сентябре 2019 года 82-летняя женщина стала жертвой мошенника, оформив договор дарения на принадлежащую ей жилплощадь стоимостью свыше 1 миллиона рублей в одном из домов Калининграда. Впоследствии указанные документы были зарегистрированы в региональном управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в результате чего право собственности на квартиру перешло к третьему лицу.