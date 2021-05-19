В Калининградской области ветеранам труда выплатят по 3 тысячи рублей

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Ветераны труда и участники становления Калининградской области получат разовые выплаты в связи с 75-й годовщиной образования области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, выступая в облдуме в среду, 19 мая.

«Заслуги людей, внесших весомый вклад в становление и развитие нашего края, отметим не только словами благодарности. До 1 сентября по 3 тысячи рублей мы перечислим ветеранам труда - всем, вне зависимости от возраста. А участникам становления Калининградской области - по пять тысяч рублей», - сказал губернатор.

По его словам, всего выплаты смогут получить более 67 тысяч жителей области до 1 сентября.

«Прошу сделать это максимально в цифровом режиме, чтобы избавить людей от необходимости ходить и получать различные справки, чтобы подтвердить свой статус», - сказал Алиханов.