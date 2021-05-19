Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 33 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Гвардейский городской округ - 4
Гурьевский городской округ - 5
Правдинский городской округ - 3
Гусевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 3
Неманский городской округ - 1
Советский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1