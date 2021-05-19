Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 55 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 33 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Гвардейский городской округ - 4

Гурьевский городской округ - 5

Правдинский городской округ - 3

Гусевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 3

Неманский городской округ - 1

Советский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1