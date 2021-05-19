Калининградцев приглашают на бесплатную виртуальную прогулку по Эрмитажу

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Калининградская областная научная библиотека продолжает интересный видеопроект, организованный совместно с Государственным Эрмитажем. У вас, дорогие читатели, есть возможность прогуляться по великолепным залам Эрмитажа вместе с научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства, хранителем итальянской живописи XIII-XVI веков Зоей Купцовой.

Как рассказали организаторы, специально для Калининградской областной научной библиотеки был заснят Новый Эрмитаж, Зал итальянской майолики (Зал Рафаэля).

«В видеоролике зрители смогут ближе познакомиться с великими работами Рафаэля «Мадонна с младенцем» (около 1504 г.) и «Святое семейство» (1506-1507 гг.), работой Перино дель Вага «Шпалера: Аполлон и знаки зодиака» (около 1560 г.), работой Джулио Романо «Триумф Сципиона Африканского » (1532-1535 гг.).