В Калининграде на водителя бетономешалки завели дело за ДТП с двумя пострадавшими

В Калининграде завели уголовное дело на водителя бетономешалки, который допустил столкновение с легковушкой. В результате аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, ДТП произошло 23 января. При выезде на Восточную эстакаду водитель «Шкоды» врезался в грузовой автомобиль.

В результате столкновения водитель легковушки и 43-летняя пассажирка получили травмы. Мужчина с множественными переломами ребер был госпитализирован в больницу, где медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.