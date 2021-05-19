В Калининградской области с июля повысят зарплату работникам детских садов

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С июля в Калининградской области повысят зарплату работникам детских садов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, выступая в облдуме с посланием о работе регионального правительства.

Как рассказал глава региона, он уже дал поручение проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда педагогов дошкольного образования с 1 июля на 10%, других работников детских садов - на 5%.

По данным пресс-службы регионального правительства, сегодня в детских садах Калининградской области обучают детей более восьми тысяч человек.