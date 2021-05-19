Калининградские скалолазы выиграли три медали всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Московской области прошел отечественный турнир под эгидой Национальной федерации скалолазания. В специализированном центре Одинцово соперничали 382 спортсмена из 34 регионов России.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в активе калининградских спортсменов «золото», «серебро» и «бронза» в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг».

Две награды завоевала Елизавета Трокина, соперничавшая среди юниорок не старше 19 лет. В «трудности» она стала первой из 15, а в преодолении коротких и ультрасложных трасс без страховочного оборудования финишировала третьей из 17. Высочайший уровень конкуренции преодолела Екатерина Чередниченко (на фото). В возрастной категории 16-17 лет для лазания на «трудность» заявились 57 соперниц, что не помешало калининградке занять второе место, уступив в финале лишь сопернице из Челябинской области.

Обе спортсменки тренируются на базе новейшего скалодрома мирового класса в ФОКе в микрорайоне им. А. Космодемьянского.