Госдума приняла инициативу «ЕР» о поддержке семей с детьми

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В Государственной думе приняли поправки «Единой России» о новых мерах поддержки семей с детьми, родителей дошкольников и беременных женщин. Свыше 2 млн семей получат дополнительные социальные выплаты.

По информации nashgorod.ru, новые меры финансовой поддержки касаются оплаты больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработной платы. Это мера начнет действовать с начала осени.

Кроме того, планируются ежемесячные выплаты беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках и попали в трудную жизненную ситуацию. Поддержка предусмотрена для тех, чей доход меньше, чем региональный прожиточный минимум взрослого человека. Размер такого пособия с 1 июля составит в среднем по России 6350 рублей. По словам первого заместителя руководителя фракции ЕР Андрея Исаева, льготу получат приблизительно 630 тысяч женщин.

Еще одна социальная выплата - пособие на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которых воспитывает единственный родитель или родитель, располагающий судебным решением об уплате алиментов. Стоит отметить, что размер среднедушевого дохода такой семьи не может быть выше прожиточного минимума в регионе. Исаев сообщил: такая льгота, согласно прогнозам, охватит около 360 тысяч детей. Средний размер пособия по стране составит 5360 рублей. Выплата также начнется с 1 июля.

Как рассказала Татьяна Буцкая, председатель движения «Совет Матерей» России, эксперт ОНФ, новые меры поддержки - крайне важные и актуальные. Буцкая подчеркнула: для беременных женщин важно не обещание, как все хорошо будет потом, а поддержка здесь и сейчас. Она отметила, что поддержка требуется и одиноким родителям детей до 16 лет - чаще всего женщинам, которые работают, чтобы обеспечить ребенка, а взыскать алименты, способные облегчить положение такой семьи, проблематично.

В своем ежегодном послании ранее глава государства Владимир Путин поддержал соответствующие партийные инициативы, информирует сайт ER.ru. «Единая Россия» после оперативной разработки поправок внесла их в Госдуму, чтобы новые меры соцподдержки заработали уже в 2021 году.

Андрей Кропоткин, секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России», отметил, что социальные поправки, предложенные «Единой Россией», оказались очень своевременными на фоне отголосков 2020 года, который больно ударил по некоторым категориям граждан. В частности, это касается и многодетных малообеспеченных семей, и одиноких беременных женщин.

«Здесь необходима максимальная поддержка на законодательном уровне. Инициатива партии по увеличению выплат женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, актуальна и важна.

Поддержка беременных осуществляется и на региональном уровне - введена единовременная мера поддержки в виде предоставления путёвок. Кроме того, фракция «Единой России» в региональном парламенте выступила с инициативой распространить единовременное пособие на женщин, вставших на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, и пособия по беременности и родам на лиц, не подлежащих социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Надеюсь, эта инициатива будет одобрена на федеральном уровне», - сказал Андрей Кропоткин.