На путепроводе на улице Киевской в Калининграде полностью открыли движение

Поехали! Фото: мэрия Калининграда

Сегодня, 19 мая, на путепроводе на улице Киевской открыли полноценное движение после ремонта деформационных швов. В минувшую субботу мостовики залили бетон и после замеров его прочности специалисты приняли решение о том, что можно убрать все временные знаки и открыть движение.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в утренние и вечерние часы снова подключен и реверсивный светофор. Разметку на путепроводе восстановят в ночь на четверг, 20 мая.

В перечне работ, который выполнили на путепроводе: разборка изоляции, бетонирование повреждённых участков плит, замена креплений, установка или замена химических анкеров, армирование, бетонирование и гидроизоляция швов. Кроме того, проведены фрезерование и укладка нового асфальта на 2-3 метра от каждого из пяти швов – для устранения колейности проезжей части.