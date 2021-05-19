Бюджет Калининграда превысил 19 млрд рублей и стал самым большим в истории

Изменения в бюджет на 2021 год рассмотрели на сегодняшнем заседании комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности. Изначально доходы казны Калининграда на нынешний год утверждались в сумме 15 миллиардов 765 млн. рублей. Теперь эта цифра увеличится до 19 миллиардов 641 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба горсовета, большая часть это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также налоговые и неналоговые доходы.

- Такого бюджета, который сейчас мы принимаем с поправками – а это почти 20 миллиардов - не было даже в 2018 году, когда город готовился к играм чемпионата мира по футболу, - прокомментировал глава Калининграда Андрей Кропоткин. – Единовременно будет строиться много объектов и закладываться много нового. Это и капитальный ремонт трех улиц, и средства на достройку школы на Рассветной, миллиард - на начало строительства моста- дублёра двухъярусного. Это огромное вливание денежных средств. Также добавляем средства на строительство детсада на Коммунистической, много выделяем на содержание спортивных площадок. То есть сможем много закрыть проблем.