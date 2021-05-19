Стало известно, кого освободят от уплаты курортного сбора в Калининграде

О предстоящем введении курортного сбора сообщил сегодня губернатор Антон Алиханов в в своем послании областной Думе. Как пояснили в министерстве по культуре и туризму области, точный размер сбора еще не установлен. По словам министра Андрея Ермака, исходя из мировой практики, сумма может быть привязана к классификации места размещения (количество звезд у гостиницы), либо составлять фиксированную сумму или определенный процент.

- По расчетам министерства, сумма курортного сбора в области будет зависеть от количества дней фактического проживания плательщика в объекте размещения, за исключением дня заезда. Плата будет взиматься только с совершеннолетних туристов, - сообщает пресс-служба правительства.

Министр Андрей Ермак подчеркнул, что курортный сбор не будет распространяться на калининградцев:

- Жители Калининградской области, в том числе лица, имеющие на праве собственности жилые помещения на территории региона, а также постоянно работающие на территории области, либо обучающиеся в образовательных организациях региона, от курортного сбора будут освобождены». Также от сбора будут освобождены участники ВОВ и боевых действий, инвалиды, малоимущие семьи, студенты, спортсмены и другие категории граждан.