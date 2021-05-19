Гнездящиеся на Куршской косе лебеди-шипуны сели на гнезда

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка Куршская коса гнездятся 10-12 пар лебедей-шипунов. Каждый год они занимают свои привычные места в тростниках по берегам залива и озер Чайка и Лебедь.

- В этот период вблизи берегов Куршского залива, озер Чайка и Лебедь нужно вести себя тихо, чтобы не спугнуть птиц. Побеспокоенная птица может надолго покинуть гнездо или вовсе его оставить, тогда яйца или птенцы погибнут, - предупреждает научный сотрудник национального парка Кирилл Иванюков. - Примером может служить случай, произошедший 10 мая вблизи поселка Морское. В этот день на заливе было ветрено, что привлекло серфингистов. Один из них спугнул лебедя с гнезда. Птицы вернулись часа через два, но на гнездо самка сразу не села, только когда люди с залива ушли. Вероятнее всего кладка погибла, так как два часа – это продолжительный срок.

Как сообщает пресс-служба парка, находясь на природе, особенно в мае-июне, следует соблюдать тишину – не кричать, не включать громкую музыку. Не сходить с пешеходных маршрутов и не заходить вглубь леса. Помнить о том, что правилами посещения национального парка свободный выгул собак, без поводка, запрещен.

Если вы случайно обнаружили гнездо или встревоженную птицу, то необходимо тихо уйти, чтобы птица не волновалась. А заметив птенца – не надо его фотографировать, трогать, подбирать и уносить с собой. Так как его родители, пусть вы их и не видите где-то рядом, непременно позаботятся о своем потомстве.