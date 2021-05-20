Поляки испугались военной угрозы, исходящей из Калининграда

Читатели польского издания Defence24 напуганы военной угрозой, исходящей из Калининградской области.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на польский ресурс, пользователи считают, что Россия вооружает Калининградскую область из-за наращивания численности американского контингента в Польше.

"Полем боя станет Польша, именно мы понесем наибольшие потери. На нашу беду американское лобби в Польше остается сильным", - полагает один из пользователей.

С подобной оценкой происходящего согласен и другой читатель. Мало того, он высказывает критичные мысли по поводу боевой техники Североатлантического альянса.

"Запад сам первый начал, так что он получил то, чего добивался. Кроме того, зачем россиянам новые вооружения, если у НАТО - одно старое барахло. Модернизированная российская техника лучше натовской", - пишет он.