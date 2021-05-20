Житель Зеленоградска, поцеловавший школьницу, проведет в колонии более 12 лет

Зеленоградский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обвинялся в действиях сексуального характера по отношению к малолетним.

Как сообщили в пресс-службе суда, в отношении одной из девочек 47-летний мужчина совершил действия сексуального характера на территории учебного заведения (на записи камер видеонаблюдения гимназии видно, как педофил попытался поцеловать школьницу), в отношении другой девочки - на улице, подойдя сзади и обхватив ее.

- Своими умышленными противоправными действиями мужчина нарушил половую неприкосновенность и половую свободу малолетних детей, причинив вред нормальному физиологическому и психологическому формированию их личностей, - добавили в пресс-службе.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Однако в ходе предварительного следствия мужчина дал совсем другие показания, согласно которым в период, когда он совершил преступление, находился в состоянии алкогольного опьянения. Непосредственно перед совершением преступлений он просмотрел порновидео с участием детей. Его действия были направлены на удовлетворение своих половых потребностей.

Приговором Зеленоградского районного суда мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу. Адвокат подал апелляцию.