По факту гибели ребенка на пожаре в Калининграде возбуждено уголовное дело

Следственными органами СКР по Калининградской области по факту гибели 11-летнего мальчика при пожаре в многоквартирном доме по улице генерала Толстикова в Калининграде возбуждено уголовное дело. В документах фигурирует часть 1 статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности».

Правда, конкретных обвиняемых пока нет – дело возбуждено по факту произошедшего. Но если виновные будут установлены, им грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

- В настоящее время выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на тщательное и детальное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, приведших к трагедии, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются социально-бытовые условия в семье, где воспитывался погибший ребенок, - добавили в УСКР. - Ход следствия контролируется личной руководителем Управления Дмитрием Бочаровым.