В Зеленоградске включили подсветку колеса обозрения

. Фото: Зеленоградск Подслушано

В Зеленоградске минувшей ночью включили подсветку нового колеса обозрения, которое установили на берегу моря. Фотографии выложены в группе «Подслушано Зеленоградск» в «ВКонтакте».

Система подсветки уникальная для Калининградской области. В планах установить 4 мощных прожектора (пока из них будут работать 3), которые осветят небо.

Как ранее говорил «Комсомолке» инвестор Виктор Зубарев, такие прожекторы установлены на самом высоком здании мира, 163-этажном небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ.

- Мощность каждого ксенонового прожектора 7 тысяч Ватт. Луч света бьет очень далеко, все зависит от плотности воздуха, влажности, облачности, тумана и так далее, - говорил инвестор.

Напомним, запуск колеса, высота которого 50 метров, намечен на 1 июня. Сколько будет стоить билет, пока не говорят.