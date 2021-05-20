В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 20 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Краснодонская, 2, 3-5, пер. Краснодонский, 8, ул. Гагарина, 34, 40-46, 50-52, 103, 103а, 109, ул. Счастливая, 8а, 8-14, 14а, 16, ул. Дивная, 7-13, ул. Чернышевского, 19, 27, 27б, 29, 29а, 37а, 38-44, 39,39б, ул. Маяковского, 1.

Холодное водоснабжение приостановлено с 13.00 до 15.00 на ул. Согласия, 32 (д/сад № 59).