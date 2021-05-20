Из Калининграда разрешили летать еще в 11 городов, включая Вену и Барселону

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Росавиация выдала допуск перевозчикам на рейсы из Калининграда в 11 городов. В список вошли Абу-Даби, Амстердам, Барселона, Брюссель, Бургас, Варна, Вена , Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Шымкент. Документ опубликован на сайте ведомства.

Разрешение на выполнение рейсов получили авиакомпании «Северный ветер», «Уральские авиалинии» и «Икар». В допуске указано даже число рейсов. Например, в Барселону из Калининграда можно будет летать 7 раз в неделю, в Бургас - трижды.

Необходимо отметить, что допуск Росавиации еще не означает, что рейсы появятся в расписании в ближайшее время. Все по-прежнему зависит от эпидемиологической обстановки и решения властей. Так, министр туризма Испании объявил об открытии туристического сезона в стране 1 июля, но смогут ли туда отправиться россияне, пока не объявлено.