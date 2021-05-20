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Здоровье20 мая 2021 14:07

8 школьников, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 сотрудника учреждений образования;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 2 работника транспорта и предприятий по обслуживанию транспорта;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- работник предприятия ЖКХ;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок;

- 3 воспитанника детских садов ( д/с 114, 57, 124);

- 8 учащихся (Школа Пионерская, Школа 22, 36,38,28, лицей 23, лицей 35, АНО СОШ Росток Калининград);

- 9 неработающих.

Коронавирус Covid-19