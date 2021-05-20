8 школьников, 2 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 сотрудника учреждений образования;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 2 работника транспорта и предприятий по обслуживанию транспорта;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- работник предприятия ЖКХ;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок;
- 3 воспитанника детских садов ( д/с 114, 57, 124);
- 8 учащихся (Школа Пионерская, Школа 22, 36,38,28, лицей 23, лицей 35, АНО СОШ Росток Калининград);
- 9 неработающих.