Полиция задержала калининградца за серию краж из вендинговых аппаратов и терминалов

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который специализировался на кражах из вендинговых автоматов и платежных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В начале мая в помещении сетевого магазина на улице Зелёной неизвестный взломал платёжный терминал, в котором находилось свыше 81 000 рублей. Следующий инцидент произошёл ночью на улице Береговой, где злоумышленник повредил стекло аппарата по продаже снеков и кофе и забрал около 3 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след подозреваемого после кражи игрового терминала из магазина на улице Гайдара. Пустой терминал вскоре нашли неподалеку, а эксперты-криминалисты изъяли отпечатки пальцев, которые принадлежали ранее судимому 19-летнему жителю Калининграда. Уже в полиции он признался в еще одной краже продуктов питания из вендингового автомата, установленного на улице Аллея Смелых.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.