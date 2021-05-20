Опубликованы доходы главного прокурора Калининградской области и его заместителей

Александр Авдеев. Фото: Александр Подгорчук

Прокуратура Калининградской области опубликовала сведения об имуществе и доходах руководителей за 2020 год. Судя по отчету, главный прокурор региона Александр Авдеев заработал 3,2 миллиона рублей. У него в долевой собственности есть квартира (57,7 кв м) и моторная лодка Кайман 380S. Доход супруги прокурора составил 226 тысяч рублей. Ей принадлежит автомобиль Infiniti QX60 и квартира площадью 40,9 квадрата. Также в пользовании у Александра Авдеева, его жены и двух несовершеннолетних детей находится еще одна квартира (276,6 кв м).

Все три заместителя главного прокурора задекларировали доходы более 2 миллионов рублей. Больше всех из них заработал Александр Грицаенко - 2,6 миллиона. При этом единственная собственность зампрокурора - автомобиль УАЗ 3409.

Стоит заметить, что очень дорогих автомобилей в собственности прокурорских работников и членов их семей почти нет. Исключений несколько и все принадлежат женам: Ауди Q5 у супруги первого заместителя прокурора области Максима Жука, БМВ X6 у супруги еще одного заместителя главного прокурора Константина Воронцова, Ягуар F-PACE у супруги прокурора Центрального района Калининграда Дениса Кима и Мерседес GLK 300 у супруги прокурора Озерского района Дмитрия Прохорова. К слову, именно жена Дениса Кима показала самый большой доход среди всех, кто фигурирует в отчете прокуратуры - 6,8 миллиона рублей (у ее мужа - только 1,6 миллиона).