В Калининграде возле Летнего озера хотят построить скейтпарк

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Калининграде неподалеку от Летнего озера хотят построить скейтпарк. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации города. По мнению мэрии, отдельный парк поможет избежать поломок на террасах озера.

«Можно, конечно, и дальше продолжать постоянно ремонтировать деревянные террасы на Летнем озере, которые регулярно ломают скейтбордисты. Но можно пойти и другим путем - предложить любителям экстремальных видов спорта свой отдельный скейтпарк по соседству», - говорится в сообщении.

Прием заявок от подрядчиков ведется до 27 мая на сайте Госзакупок.

Начальная цена вопроса - 2 млн 759 тыс. рублей.

Предполагается установить многоуровневую мини-рампу с воллрайдом и построить к ней бетонную дорожку.