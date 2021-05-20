На Куршской косе введена онлайн-оплата посещения

Оплатить посещение и проезд на территорию Куршской косы можно онлайн. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал директор нацпарка Анатолий Калина.

Купить билет можно на официальном сайте нацпарка или по этой ссылке.

«Билеты приобретаются на дату поездки. После оплаты на почту приходит QR-код, который необходимо сохранить на своём смартфоне. При въезде на Куршскую косу он будет считан государственным инспектором. Если вы льготник - не забудьте взять с собой подтверждающие документы. Сохранять QR-код следует во время всего периода пребывания в национальном парке», - добавил Анатолий Калина.