В Калининграде стартовали гастроли Российского академического молодежного театра

Российский академический молодежный театр (РАМТ) привез в Калининград сразу несколько спектаклей в рамках проекта «Большие гастроли».

Первый спектакль – «Инь и ян. Белая версия» (16+) пройдет уже в четверг, 20 мая. Еще существует черная версия этого спектакля. Его зрители тоже увидят, в пятницу, 21 мая.

- Замечательные истории Бориса Акунина были написаны специально для нашего театра. Он написал две пьесы. Начинаются они одинаково, одни и те же персонажи, но финалы разные: белая и черная версия, инь и ян. Первая версия – это классический театральный детектив. Вторая история более метафизическая, - рассказал артист РАМТ Алексей Веселкин.

Кроме того, запланированы два показа семейного спектакля «Кролик Эдвард» (6+) 22 и 23 мая и спектакля на малой сцене «Бесстрашный барин» (6+) 23 мая.

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства.