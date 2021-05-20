Полицейские ликвидировали наркопритон на улице Ольштынской в Калининграде

В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон в многоэтажке на улице Ольштынской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О «нехорошей» квартире правоохранители узнали в ходе операции «Наркопритон». В ходе проверки они задержали 43-летнего владельца жилища, который систематически предоставлял свою квартиру наркоманам для совместного употребления синтетического наркотика «соли».

В ходе обыска в квартире были изъяты использованные шприцы и иные предметы, свидетельствующие о том, что в помещении употреблялись запрещённые препараты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», калининградцу грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.