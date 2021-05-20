Брат-3: в Багратионовском районе уголовник пригрозил застрелить садовода

Двое жителей садоводческого товарищества «Чайка» в поселке Нивенское Багратионовского района не любили друг друга. Причиной начавшегося еще в незапамятные времена раздора стали споры о границах принадлежавших садоводам земельных участков. Но до поры все сводилось к взаимным словесным оскорблениям через забор – пусть зачастую и в нецензурной форме.

В практическую стадию конфликт перешел 15 мая, когда к одному из сельчан приехал в гости его младший брат – 31-летний житель Черняховского района. Хозяин, как полагается, накрыл поляну со спиртным. И по ходу застолья пожаловался на неуступчивого соседа, который, как на грех, вышел из своего дома и был виден в окно.

- Да ты что, братишка, разобраться с этим… не можешь, что ли? – возмутился уже изрядно пьяный черняховец (к слову, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). – Смотри, как надо!

С этими словами гость сорвал со стены пневматическую винтовку MOD 125E и устремился во двор. Увидев набегавшего с криком «Застрелю гада!» вооруженного незнакомца, сосед понял, что дело плохо, и решил спасаться бегством под аккомпанемент выстрелов (к счастью, преследователь палил в воздух). Молодому мужчине удалось ускользнуть от погони и сообщить о произошедшем в полицию. По названному адресу немедленно выехали сотрудники МО МВД России «Багратионовский», которые обезоружили стрелка. Теперь ему предстоит ответить за угрозу убийством – а это при самом пессимистическом раскладе означает 2 года лишения свободы. Старший брат пойдет по уголовному делу свидетелем.