Калининградские абоненты МегаФона передали друг другу тысячи терабайт эмоций

Калининградцы вывели родную область на 3-е место по объему потребления интернет-трафика в месяц, уступив лидерство Санкт-Петербургу и Вологде. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив интернет-портрет абонентов в регионах Северо-Запада. В какие дни жители Калининградской области больше разговаривают и на что тратят свыше 3 тысяч Терабайт мобильного трафика ежемесячно?

Чаще всего калининградцы выходят во всемирную паутину с помощью смартфона. Их в сети МегаФона в регионе зарегистрировано порядка 150 тысяч. Это почти 69% от всех устройств абонентов. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось лишь 49% выходов в сеть.

С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Около 90% абонентов МегаФона в Калининградской области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скачанного трафика представителями сильного пола составляет каждый месяц более 1,1 тысячи Терабайт, что эквивалентно просмотру порядка 500 000 фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины качают чуть меньше – на 8%.

Калининградцы, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: переписываться в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку. Однако больше всего трафика уходит на скачивание информации в Яндексе: ежемесячный расход составляет более 700 Терабайт.

Разговаривают калининградцы всегда активно. В среднем за один день абоненты МегаФона вместе наговаривают примерно 7 лет. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят почти на 25% меньше. А предпоследний выходной недели пользователи проводят чаще всего онлайн. Объем мобильного интернет-трафика в этот день превышает 100 Терабайт.

Помимо Калининграда, Вологды и Петербурга очень общительные также Ярославский и Архангельский регионы: жители каждого из них ежемесячно расходуют более 3 тысяч Терабайт. Меньше всего пользуются интернетом в Костромской и Псковской областях: объем потребления «на двоих» в месяц составил чуть выше 2 тысяч Терабайт. Всего же жители Северо-Запада тратят на общение в сети более 60 тысяч Терабайт.