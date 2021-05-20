В Калининграде для документального фильма про войну ищут худых актеров на роли пленных

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области идет подготовка к съемкам документального фильма-реконструкции про Великую Отечественную войну. Организаторы просят калининградцев принять участие и приглашают на роли.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино», на пятницу, 27 мая, нужна худые люди.

На роли пленных ищут: худых женщин 20-50 лет (не более 46 размера), подростков 12-17 лет, худых мальчиков и девочек.

Также требуются мужчины 30-50 лет и женщины 40-50 лет.

«Женщинам обязательно естественные брови, ресницы, ногти без лака или телесного цвета, естественный цвет волос», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одежду актерам предоставят.