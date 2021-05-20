Делегация Калининградской области поехала на Дельфийские молодежные игры России

Ольга Здановская. Фото: Предоставлено организаторами

Дельфийские молодежные игры России проходят в Перми с 21 по 26 мая. Отправились на соревнования юных деятелей искусства и представители Калининграда.

Как сообщают в областном образовательно-методическом центре, они накануне прошли региональный отбор.

Участники Игр от Калининградской области: воспитанники Детской музыкальной школы имени Шостаковича Дарья Рипомельникова и Наталья Куц (фортепиано), учащаяся музыкальной школы при областном колледже имени Рахманинова Ольга Здановская (классическая гитара).

Дельфийские игры будут транслироваться в режиме онлайн на интернет-канале ДельфикТВ.