Нарушили масочный режим: благотворительному центру «Верю в чудо» сделали замечание

Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало нарушение требований санитарного законодательства на мероприятии калининградского благотворительного центра «Верю в чудо». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Речь о несоблюдении масочного режима и социальной дистанции при проведении 13 и 14 мая двухдневного интенсивного обучения для команд центра «Верю в чудо» и благотворительного надомного хосписа «Дом Фрупполо».

«Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», - говорится в сообщении.

Отмечается, что впредь центру «Верю в чудо», при проведении мероприятий, необходимо принять необходимые меры.

Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль.