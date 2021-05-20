Мэрия: Дорога к пляжу в Прибрежном будет готова к 1 июня

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в микрорайоне Прибрежный завершается прокладка дороги к пляжу. Дорога длиной 1600 метров начинается от ул. Воскресенской, проходит мимо садовых обществ к бывшему карьеру, где сейчас отсыпают пляж и проводят другие работы по благоустройству.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, бывшую лесную грунтовку выровняли, оформили обочины. Сейчас продолжается уплотнение щебеночного слоя. Завершить работы планируют до конца недели. Лесной участок дороги намерены привести в порядок к 31 мая, к началу сезона отдыха на водоеме.

В мэрии отметили, что прокладкой дороги и благоустройством зоны отдыха занимаются совместно два комитета: развития дорожно-транспортной инфраструктуры и городского хозяйства.