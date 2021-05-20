Сразу 9 человек претендуют на звание «Почетный гражданин Калининграда»

В этом году на звание «Почетный гражданин города Калининграда» претендуют девять человек. Об этом стало известно в четверг, 20 мая, на заседании комиссии по местному самоуправлению и соцполитике.

Претенденты:

- Сергей Захаров, полковник в отставке, в прошлом руководитель одного из Особых отделов КГБ СССР в Калининграде;

- Герман Бич, писатель, общественный деятель;

- Валерий Алиев, народный артист России, член Союза композиторов России;

- Владимир Ларионов, зампредседателя Союза участников ВОВ и ветеранов дважды Краснознаменного Балтийского флота;

- Михаил Курляндский, ветеран труда, проработавший 49 лет зубным врачом в городе Калининграде, воин-интернационалист;

- Елена Александронец, директор Калининградской централизованной библиотечной системы;

- Татьяна Туманкина, заслуженный учитель РФ, ветеран труда, проработавшая в системе образования 53 года, депутат горсовета;

- Мария Биденко, участник Великой Отечественной Войны, ветеран труда;

- Анатолий Коваленко, ветеран пищевой промышленности, директор Первого хлебозавода с 1997-2013.

Как сообщает пресс-служба госовета, на очередном заседании городского совета депутатов Калининграда тайным голосованием определят одного или нескольких новых почетных граждан.

Их награждение состоится во время празднования Дня города.