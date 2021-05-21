В Калининграде на озерах организуют 7 спасательных постов, по Преголе пустят патруль на катере

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в этом году определены следующие места отдыха: Голубые озера, озера Карповское, Пелавское и Шенфлиз. Кроме того, в этом году будет организована работа нового городского пляжа на карьере в районе СНТ «Мечта».

Как сообщает пресс-служба горсовета депутатов, накануне в этих местах отдыха провели водолазное обследование дна, уборку мусора, обработку от клещей, подготовили лодки и спасательное оборудование.

28 мая планируется развернуть 7 спасательных постов, в том числе: 3 - на Голубых озерах, по одному на озерах Карповском, Пелавском, Шенфлиз и карьере СНТ «Мечта».

Отмечается, что на Преголе планируют организовать патрулирование на катере, а на набережных установят спасательные круги.