Ушла в школу и пропала: В Калининграде разыскивают 12-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Калининграде полиция объявила в розыск 12-летнюю Александру Нарожневу с улицы Клубничной.

Девочка 20 мая около 7 часов утра направилась в школу №40 и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: 12-14 лет, ростом около 155 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка каре.

Была одета: голубая куртка, серая водолазка, черные джинсы, серебристые кроссовки

Если вам что-либо известно о местонахождении школьницы, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 554-502, 8(4012) 554-506 или 02.