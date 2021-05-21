В Калининграде задержаны двое вербовщиков террористов

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления ФСБ России по Калининградской области установили, что двое выходцев из Центрально-Азиатского региона проводили идеологическую обработку соотечественников с целью их последующей переправки в зоны террористической активности. Оказалось, сами вербовщики являются приверженцами международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории РФ.

- В результате реализации органами безопасности оперативно-боевого мероприятия данная противоправная деятельность пресечена, указанные лица задержаны и помещены в центр временного содержания иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Багратионовским районным судом уже принято решение о выдворении иностранцев на родину.