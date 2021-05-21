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Общество21 мая 2021 10:36

В Калининграде разыскали пропавшую 12-летнюю девочку

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде завершены поиски 12-летне школьницы, которую накануне объявили в розыск. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, девочка самостоятельно пришла в школу.

Напомним, накануне утром Александра Н. ушла в школу, однако обратно домой так и не вернулась. Сообщение от родителей о пропаже поступило вечером того же дня, после чего были организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас инспекторы ПДН устанавливают причины ухода ребенка из дома. Со школьницей и ее родителями сотрудники полиции проводят профилактическую работу. Будут изучены жилищные условия ребенка, её взаимоотношения с родными, добавили в пресс-службе полиции.