Путин подписал указ о праздновании 300-летия Иммануила Канта

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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летнего юбилея философа Иммануила Канта.

"Провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия со дня рождения И. Канта", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Президент поручил правительству в трехмесячный срок организовать оргкомитете по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий при участии Российской академии наук.

Указ вступил в силу 20 мая 2021 года.