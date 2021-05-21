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Происшествия21 мая 2021 11:12

На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП на улице А. Невского в Калининграде в четверг, 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель «Шевроле» при выезде с прилегающей территории не уступил дороги и таранил проезжающий мотоцикл «Сузуки».

В результате столкновения 36-летний мотоциклист и 31-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Также на мотоциклиста был составлен административный материал а отказ от прохождения медосвидетельствования.

ДТП