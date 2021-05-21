В Васильково произошло серьезное ДТП на ул. Шатурской, пострадали два человека

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Отремонтированная по проекту «Безопасные и качественные дороги» улица Шатурская в поселке Васильково так и не стала безопасной. Периодически там происходят серьезные аварии с пострадавшими.

В четверг, в 22:45 ехавший со стороны поселка Малое Исаково водитель «Рено» выехал на ул. Шатурскую на запрещающий сигнал светофора. После этого в легковушку на полной скорости врезалась машина такси.

В результате столкновения 18-летняя и 22-летняя пассажирки такси получили телесные повреждения.

По мнению водителей, причиной многочисленных аварий на Шатурской становятся, в том числе, «убого настроенные многочисленные светофоры». Однако ни местные власти, ни ГИБДД не видят каких-либо проблем в организации движения на отремонтированной за миллиарды улице.